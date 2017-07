Alan Rick faz visitas aos municípios de Plácido de Castro e Acrelândia no final de semana

Parlamentar conversou com a comunidade sobre emendas de sua autoria para ETA do Distrito de Campinas, Hospital de Acrelândia e modelos de gestão para o futuro do Acre

O deputado federal Alan Rick participou de várias agendas no Vale do Acre neste final de semana. No Distrito de Campinas, ao lado do prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros, senador Sérgio Petecão e deputado Major Rocha, prestigiou as instalações do Posto Comunitário dos Correios. Junto com o superintendente da Funasa-Acre Raphael Bastos e o engenheiro Marco Otsubo, visitou as obras da Estação de Tratamento de Água – ETA do local, que está em fase de construção.

“Essa Estação de Tratamento vai beneficiar sete mil famílias. Eram recursos do PAC II que estavam perdidos. Fizemos um pedido junto à FUNASA em Brasília e os recursos foram liberados. Ao todo serão R$ 1,6 milhão para construção e montagem da estação. Em Vila Campinas também entregamos uma caminhonete 4×4 de convênio da Funasa com o município”, disse o deputado.

Alan Rick também visitou Plácido de Castro. Em companhia do prefeito Gedeon Barros e do secretário Acleilton Angelim, visitou as novas instalações e vestiários do estádio municipal, conversou com taxistas que receberão da prefeitura um abrigo moderno e confortável e a UBS Lúcio Alves, no bairro São Cristóvão, que já está pronta para ser inaugurada.

“Junto com o amigo Bocalom caminhamos pelo centro da cidade e conversamos com a população. E já de noite fomos convidados pela Tania para conhecer (e experimentar) sua produção de açaí. É preciso valorizar empreendedores como a Tania que geram emprego e sustentam suas famílias com criatividade e dedicação diárias. O Acre tem vocação produtiva. Precisamos de um governo que seja um verdadeiro amigo da livre iniciativa”, disse Alan Rick

VISITA À ACRELÂNDIA

No sábado, o parlamentar acreano esteve em Acrelândia, onde fez muitas conversas junto com o ex-prefeito Tião Bocalom, que incluiu um almoço na casa do prefeito Ederaldo Caetano, visita vice prefeito Marquinhos Teixeira, ao Hospital e reuniões com produtores rurais, agentes de saúde e vereadores do município.

“Tivemos um bom diálogo com o prefeito Caetano e seu vice Marquinhos, ouvimos a comunidade, visitamos o comércio, o hospital, que graças a uma emenda de minha autoria no valor de R$ 2,5 milhões, que já está na conta do Estado, será totalmente reformado. Pude ouvir do meu amigo, Dr. Rafael, dedicado médico do hospital, de sua alegria e expectativas por essa obra”, destaca Alan Rick.

A noite participou de uma das maiores festas da região, o Costelão da Associação dos Pecuaristas do Município de Acrelândia. “Ali encontramos muitos amigos. Um tempo de confraternização e bom diálogo com centenas de pessoas, inclusive, vários amigos de Rio Branco. Acrelândia é uma cidade que se consolida como grande celeiro produtivo do Acre e tem um povo extremamente acolhedor”, finaliza Alan Rick.

