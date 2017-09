Alan Rick garante recursos para melhorar qualidade do ensino no IFAC

O deputado federal Alan Rick (DEM) recebeu nesta terça-feira, 12, em seu gabinete em Brasília, a reitora do Instituto Federal do Acre (IFAC), Rosana Cavalcante. Além de apresentar novas propostas de emenda em apoio ao IFAC para o exercício de 2018, Rosana fez questão de agradecer ao deputado pela liberação de R$ 300 mil para obras no Campus Rio Branco já este ano.

O valor dessa emenda será utilizado na reestruturação do registro escolar e na reforma da Biblioteca do Instituto. Quase 80% do total liberado já está disponível para uso. Durante a reunião, a reitora expôs vários outros problemas que o IFAC segue enfrentando na capital e no interior e a importância da instituição para a melhoria da qualidade do ensino no Estado.

“Para melhorar a situação do Instituto, me comprometi a destinar mais R$ 400 mil ao IFAC, sendo: R$ 150 mil para a reestruturação dos laboratórios de Xapuri; R$ 50 mil para a aquisição de equipamentos para o Laboratório de Agroindústria da mesma unidade; R$ 100 mil para a aquisição de maquinário para o Laboratório de Anatomia, Fisiologia e Reprodução Animal de Sena Madureira; e R$ 100 mil para a adequação do Refeitório de Rio Branco”, disse Alan Rick.

Dessa forma, apenas para o IFAC, Alan Rick está destinando um total de R$ 700 mil, dos quais R$ 300 mil já estão disponíveis, em emendas individuais no Orçamento da União. “Foi uma boa conversa e a reitora Rosana Cavalcante ficou muito feliz e satisfeita com essa parceria firmada em prol dos nossos estudantes. Educação precisa ser uma prioridade para desenvolvermos nosso querido Acre”, disse o parlamentar.

