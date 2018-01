Alan Rick lamenta “punhado de gente que não se entende na oposição” e diz que fica no DEM

“Basta um comentário do PMDB sobre um eventual apoio e todos se mobilizam para atacar o Alan Rick”

Assem Neto

“Apenas acredito que as decisões partidárias precisam ser conversadas e pactuadas. Imposição goela abaixo é na FPA. Infelizmente, temos um punhado de gente que não se entende na oposição”, disse o deputado federal Alan Rick.

O parlamentar lamentou os ataques entre os que se dizem “aliados” e defende amadurecimento político afim de “profissionalizar e capacitar o debate sobre a necessidade de alternância de poder no Acre”.

O deputado negou que irá se desfiliar do DEM e, mais uma vez, considerou “absurda” a notícia plantada por segmentos ligados ao governo, dando conta de que a sigla Democrata esteja sendo tomada de assalto. Como jornalista e figura pública, tenho satisfação a dar aos meus amigos, familiares, eleitores e simpatizantes do nosso mandato. Seria leviandade de minha parte adotar medidas ardilosas, que contrariam meus princípios. Sou cristão e, como defensor da família, me apego à decência e ao respeito, em qualquer circunstância. É uma pena que, em política, essas virtudes não sejam recíprocas”, lamentou o deputado. “Não sou candidato de mim mesmo, mas é impressionante como o meu trabalho tem incomodado muita gente”.

Uma fonte ligada à inteligência da campanha majoritária da oposição deu a seguinte declaração ao acjornal.com: “basta um comentário do PMDB sobre um eventual apoio e todos se mobilizam para atacar o Alan Rick. Os ataques da Frente Popular e do PT são compreensíveis pelo medo que têm de perder eleições e a força da chapa Gladson-Alan. Mas ataques domésticos são extremamente desagregadores”.

