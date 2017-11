Alan Rick leva prefeitos ao Ministério da Saúde

O Deputado Federal Alan Rick esteve nesta quarta-feira, dia 22, no Ministério da Saúde, junto aos prefeitos André Maia, de Senador Guiomard, e Romualdo Araújo, de Bujari. Foram acompanhados também por Lícia Fidelis, Secretária Municipal de Saúde e Saneamento de Bujari. O objetivo da visita foi firmar compromissos para garantir estrutura para a saúde do Acre.

Alan Rick pontuou: “conversamos com o Ministro Ricardo Barros e com Georgenor Cavalcante, chefe da Assessoria Parlamentar. Pautamos a abertura do sistema do Ministério da Saúde para que seja possível cadastrar o Laboratório de Análises Clínicas de Bujari, que será construído no ano que vem. Serão investidos R$ 1,2 milhão para a execução dessa obra”.

O Deputado Alan Rick comunicou ainda que, para Senador Guiomard, foi solicitada a liberação dos recursos para a construção da Unidade Básica de Saúde do bairro Naire Leite.

De acordo com o parlamentar, o grupo pediu, também, a liberação de vans eletivas de 16 lugares para os municípios de Bujari, Sena Madureira e Capixaba. As vans serão utilizadas para o transporte de pacientes dentro ou entre municípios, servindo desde a atenção básica até o atendimento para de cirurgias complexas.

“Seguiremos trabalhando intensamente pela saúde do povo acreano”, concluiu o Deputado Federal.

