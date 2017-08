Alan Rick oficializa filiação no DEM e ganha aval de representantes nacionais para disputa majoritária

O evento que reuniu representantes do PMDB, PP, PPS, Solidariedade, PR, PTB, PMN dentre outros

WILIANDRO DERZE

O ato que oficializou a filiação do deputado federal Alan Rick como parlamentar do Democratas realizado no buffet Afa Jardim no centro de Rio Branco na noite desta sexta-feira (25) reuniu várias lideranças da oposição. O encontro contou com a participação dos senadores Gladson Cameli (PP), Sérgio Petecão (PSD), além dos deputados federais da sigla Efraim Filho (DEM/PB), Sóstenes Cavalcante (DEM/RJ) e Marcos Rogério (DEM/RO) estes representando a executiva nacional da sigla. O encontro também contou com a participação do ex-deputado Marcio Bittar, um dos mais fortes candidatos ao senado da República.

O evento, que reuniu representantes do PMDB, PP, PPS, Solidariedade, PR, PTB, PMN dentre outros, mostrou o prestígio que o deputado Alan Rick recebeu ao se filiar oficialmente ao Democratas, integrando finalmente o bloco de oposição ao atual governo do Estado. A presença de todos os seus familiares, amigos e simpatizantes também foi destaque durante o ato de filiações da sigla no Acre ao comando do presidente do partido, ex-prefeito de Acrelândia, Tião Bocalom.

Um vídeo apresentando seus principais projetos e articulações que beneficiaram o Acre, mostrou principalmente seu empenho para garantir a contratação dos brasileiros formados em medicina no exterior para trabalhar no programa “Mais Médicos”. Além de ações como recursos para construção de mais um hospital e investimentos em saneamento básico e infraestrutura para os municípios.

Em sua fala, o deputado federal Alan Rick agradeceu aos familiares, amigos, representantes de partidos e seus colegas de parlamento que prestigiaram o evento. Seu discurso destacou o sentimento de carinho e respeito pelo presidente do partido no Acre, Tião Bocalom, relatando os elogios de um gestor competente, homem honrado e descente. Alan lembrou a história de Jesus na Bíblia Sagrada e fez semelhança com a peregrinação que o povo do Acre vem passando para se livrar do atual modelo político de governo do Estado.

O parlamentar agradeceu ainda a presença dos deputados Efraim Filho, líder do Democratas na Câmara Federal, e os agora colegas de sigla partidária, Sóstenes Cavalcante e Marcos Rogério que foram os principais incentivadores em Brasília de sua filiação à sigla.

Para o deputado Efraim Filho, o DEM com o nome de Tião Bocalom e Alan Rick, tem todo o aval da sigla para disputar as eleições majoritárias no Acre em 2018, seja na disputa dos cargos ao Governo, Vice ou Senado. A qualificação de nossos quadros nos leva a pensar dessa forma. E mesmo que se tenha uma unidade no bloco de oposição aqui no Acre, o Dem jamais vai deixar de integrar os cargos importantes dentro de uma disputa majoritária”, esclareceu o deputado Efraim.

O senador Gladson Cameli (PP) que também fez uso da palavra disse que precisava da experiência de Bocalom para ajudá-lo na caminhada junto a população. “Bocalom é importante nessa nossa aliança e ao Alan Rick, quero parabenizar pela escolha de integrar o Democratas do Acre que tem ajudado a oposição. Mas quero deixar claro que o Alan é extremamente importante nessa conjuntura”, disse Cameli.

O senador Sérgio Petecão (PSD), disse que ficou orgulhoso com a oficialização da filiação do deputado Alan Rick ao Democratas e lembrou que ajudou o Bocalom a assumir o partido no Acre quando o levou até o senador José Agripino Maia, presidente nacional da sigla. “Levei o Bocalom e o Normando Sales lá em Brasília, e pela amizade que tenho com o senador Agripino conseguimos que o partido fosse tocado pelo Bocalom. Hoje fico feliz em saber que o partido tem crescido no Estado e se transformado nessa força política que conhecemos”, destacou Petecão.

Ao final, a mestre de cerimônia que é irmã de Alan, a empresária Mirla Miranda disse que sua família o cedeu para a política, pois ele é a joia mais preciosa que todos os parentes e amigos tem e que só os enche de orgulho. “Ele é nosso tesouro precioso e cedemos ele para fazer esse dever de uma boa política que só nos orgulha cada dia mais”, afirmou de forma emocionada Mirla.

O presidente da Sigla, Tião Bocalom não poupou agradecimentos a todos os presentes, e retribuiu o carinho de Alan por ele dizendo que o parlamentar era bem vindo ao Democratas. “O Alan só nos deixa orgulhosos e felizes com sua vinda para o Democratas. Ele pode ter certeza que estará com todas as possibilidades à sua disposição se quiser ser candidato a Senador, Governador ou disputar a reeleição. E estaremos sempre a disposição para lutar novamente para tirar esse PT do governo do Estado e garantir apoio a produção e minimizar o poder do Estado que tem atrasado o nosso povo”, finalizou Bocalom.

Comentários