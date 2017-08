Alan Rick participa de agendas ao lado de Ilderlei Cordeiro e Gladson Cameli

A primeira atividade foi a abertura do Fórum Estadual de Turismo, no Aeroporto de Cruzeiro do Sul, onde o parlamentar compartilhou seu trabalho em favor do segmento turístico em ações junto ao Ministério do Turismo para a garantia de recursos para o Juruá.

Junto com o prefeito Ilderlei Cordeiro, Alan Rick visitou a Casa de Acolhimento Ester Cameli, beneficiada com uma emenda parlamentar de sua autoria.

“Conheço o trabalho que vem sendo desenvolvido na Casa de Acolhimento Ester Cameli, que atende dezenas de crianças e adolescentes em situação de risco social. O abrigo receberá, este ano, uma emenda parlamentar de minha autoria no valor de R$ 300 mil para a construção de sua biblioteca. A Casa Ester é fruto do lindo trabalho da Fundação Betel da Igreja Assembleia de Deus de Cruzeiro do Sul, liderada pelos amados pastores Carlos Alberto e Milca Oliveira”, disse Alan Rick.

A agenda teve continuidade com um almoço no Mercado Municipal com várias lideranças políticas do Estado. “Precisamos estar sempre próximos ao nosso povo, ouvindo suas demandas e estabelecendo um diálogo de confiança sobre o futuro do nosso Estado”, disse.

Alan Rick também visitou a comunidade Santa Luzia, conversou com moradores e participou da assinatura da ordem de serviço para construção de 36 banheiros domiciliares que irão atender a comunidade, fruto de emenda do senador Sérgio Petecão em parceria com a Funasa.

“Na oportunidade anunciei à comunidade minha emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil para a construção da Unidade de Saúde do Santa Luzia. Foi uma excelente oportunidade de conversarmos sobre a importância do trabalho parlamentar a liberação de recursos para todas as regiões do nosso Estado”, disse.

No final do dia, de volta a Cruzeiro do Sul, Alan Rick participou da solenidade de inauguração da revitalização da praça dos taxistas. “Graças a dedicação do prefeito Ilderlei Cordeiro o espaço, agora, oferece muito mais conforto aos profissionais e aos passageiros. Na solenidade foram homenageados pioneiros da profissão e pude compartilhar com eles a alegria do sonho realizado”, disse o deputado, que antes de retornar para Brasília foi a Rodrigues Alves, para uma reunião com o prefeito Sebastião Correia, o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales e sua esposa, ex-deputada Antônia Sales, lideranças partidárias, vereadores, líderes comunitários e pastores.