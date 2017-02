Alan Rick tem projeto que beneficia mulheres com doença rara aprovado na Câmara Federal

O projeto vai oferecer às portadoras de linfangioleiomiomatose (LAM) o acesso a todos os meios disponíveis para tratamento e controle da doença

O deputado federal acreano do Partido Republicano Brasileiro (PRB), Alan Rick, comemorou na manhã desta terça-feira (14), em seu perfil no Facebook, um projeto de sua autoria aprovado na Câmara, que beneficia mulheres com doença pulmonar rara.

A proposta, registrada sob o nº 5078/16, obriga o Sistema Único de Saúde (SUS) a oferecer às portadoras de linfangioleiomiomatose (LAM) o acesso a todos os meios disponíveis para tratamento e controle da doença.

“Como vice-presidente da Frente Parlamentar das Doenças Raras da Câmara dos Deputados, sei que essa proposta vai melhorar a qualidade de vida das portadoras de LAM”, escreveu o parlamentar.

A política, ao mesmo tempo que oferece diagnóstico e tratamento, também capacita profissionais da área médica para o trabalho com os portadores da doença. O projeto, a partir de agora, de acordo com a Câmara dos Deputados, segue em caráter conclusivo. Internautas comemoraram a notícia e elogiaram o trabalho do deputado.

