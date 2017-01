Alan Rick visita CIEE e debate ações do programa jovem aprendiz

O deputado federal Alan Rick (PRB), visitou na manhã desta quarta-feira, 4, o Centro de Integração Empresa – Escola (CIEE) de Rio Branco, uma associação sem fins lucrativos que possibilita aos jovens estudantes brasileiros uma formação integral, ingressando-os no mercado de trabalho, através de treinamentos, programas de estágio e aprendizado.

Lá o parlamentar esteve reunido com o Supervisor da Unidade no Acre, Luiz André Oliveira, além de ter mantido conversas com funcionários e alguns alunos do programa Jovem Aprendiz que fazem treinamento no local.

Segundo Alan Rick, Foi uma oportunidade de avaliar e pensar em propostas para ajudar esse trabalho de fundamental importância para a inserção dos nossos jovens no mercado de trabalho, através de estágios e do programa Jovem Aprendiz.

“Tenho uma atenção especial pelo programa Jovem Aprendiz por envolver, em sua maioria, jovens em situação de vulnerabilidade social e que precisam de oportunidade de emprego. Vamos trabalhar juntos em Brasília e aqui no Acre, para que esse programa cresça e gere mais emprego e renda para as nossas famílias”, disse o parlamentar.

