Alan Rick visita secretários municipais da capital e reafirma compromisso na liberação de recursos

Garantir recursos para investimentos no setor produtivo tem sido uma das importantes áreas de ação do mandato do deputado federal Alan Rick (PRB). Graças a uma emenda do parlamentar, a secretaria municipal de Agricultura está adquirindo vários equipamentos, entre os quais, duas pá-carregadeiras, um trator agrícola de pneus e duas caminhonetes. Os equipamentos irão atender produtores da agricultura familiar das regiões do Amapá, Benfica, Moreno Maia, Catuaba e Panorama. Outra área importante é o esporte. Só em Rio Branco, em emendas individuais, ele garantiu investimento de um milhão de reais nos últimos meses.

Na manhã desta quinta-feira, 12, Alan Rick, acompanhado do Superintendente da Funasa-Acre, Raphael Bastos, visitou o secretário Municipal de Agricultura, Mário Jorge Fadell e o secretário Municipal de Esportes, Afrânio Moura. Com Fadell, Alan Rick tratou assuntos referentes a emendas, além da situação da produção agrícola e dos ramais do município. Também participaram da reunião, o Diretor de Comercialização José Augusto Pinheiro, e o Coordenador de Feiras de Bairros, Senilson Pereira Lima da Silva.

“Esses implementos, principalmente as pá-carregadeiras, são os mais adequados para o preparo das áreas ribeirinhas para o plantio da safra e irão beneficiar centenas de famílias de pequenos produtores. Investir na aquisição de implementos é fundamental para o fortalecimento da agricultura no município”, disse o deputado.

Na secretaria de Esporte, durante a conversa com o professor Afrânio Moura, Alan Rick tratou da sua emenda que garantiu cerca de R$ 1 milhão para a execução de importantes programas de esporte para a cidade de Rio Branco.

“O primeiro programa está fase final de execução, que é o programa Segundo Tempo – PST. Esse programa tem por objeto a implantação de quatro núcleos de esporte educacional, visando atender 400 crianças, jovens e adolescentes nos bairros da nossa cidade”, disse o deputado.

O segundo projeto trata da construção de um campo de futebol na capital em local que será definido pela Secretaria de Esportes.

O Terceiro investimento se refere a instalação de 10 núcleos do PELC – Programa Esporte e Lazer da Comunidade, em Rio Branco. O PELC, na sua essência, além de proporcionar a prática de atividades esportivas, culturais e de lazer que envolvam todas as faixas etárias, incluindo as com deficiência, estimula a convivência social, a formação de gestores e lideranças comunitárias, fomenta a pesquisa e a socialização do conhecimento, contribuindo para que o esporte e o lazer sejam tratados como políticas públicas e direito de todos. Outros instrumentos esportivos também estão previstos para o interior.

