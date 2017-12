Aleac aprova orçamento de R$ 6,6 bilhões para 2018

Por G1 AC

Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) aprovou, ontem terça-feira (12), a Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2018. Aprovada com 13 votos a favor e 8 contrários, a lei prevê orçamento de R$ 6,6 para setores do estado. O orçamento conta com R$ 1 bilhão a mais do que o previsto para 2017.