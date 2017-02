Aleac inicia ano legislativo e empossa nova mesa diretora em sessão solene

Vice-governadora, Nazareth Araújo representou Tião Viana e fez a leitura da tradicional mensagem governamental, com um resumo dos feitos do Estado

RÉGIS PAIVA

A Assembleia Legislativa do Estado (Aleac) abriu nesta quarta-feira (1°) o ano legislativo em uma sessão solene. O presidente da casa, Ney Amorim, empossou a nova mesa diretora, composta pelos mesmos integrantes da legislatura passada e eleita ainda no mês de dezembro de 2016.

O governador do Estado, Tião Viana, foi representado pela vice Nazareth Araújo. Compuseram a mesa solene o conselheiro do Tribunal de Contas (TCE) Valmir Ribeiro e o promotor Carlos Maia, representando o Ministério Público do Estado (MPAC). Não havia representante do TJAC.

A vice-governadora Nazareth Araújo fez a leitura da tradicional mensagem governamental, com um resumo dos feitos do Estado e, como sempre, fez um relatório da gestão estadual, reclamando do momento político e econômico e apresentando os avanços.

