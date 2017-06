Aleac não aprova requerimento de convocação do secretário de saúde e Sinhasique lamenta

A deputada estadual Eliane Sinhasique (PMDB) lamentou a desaprovação de seu requerimento, protocolado na Assembleia Legislativa do Acre, que convocava o secretário de saúde, Gemil Júnior, para prestar esclarecimentos sobre obras de unidades de saúde do Estado paralisadas ou com a entrega atrasada.

Por 13 votos, o requerimento foi rejeitado pela base governista, na manhã desta quarta-feira (14). “O parlamento as vezes me dá muitas alegrias, mas também me dá muitas tristezas. Fico triste quando vejo o parlamento blindando um secretário de saúde que teria sim a obrigação de dar esclarecimentos sobre as obras em construção”, declarou a parlamentar.

Sinhasique defende que é o secretário de saúde que assina a contratação das empresas de engenharia que executa às obras, portanto é ele quem responde por elas. Segundo contratos de empresas de engenharia para a construção de hospitais do Estado, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas (SEOP) apenas fiscaliza.

“Ontem o secretário me ligou e passou 10 minutos pendurado no telefone com essa conversa de dizer que não tem responsabilidade sobre obras de hospital. Será que o secretário é tão incompetente que não sabe o porquê do atraso dessas obras? Qual é o problema de ele vir aqui explicar? Tem medo de quê?”.

Mesmo triste com o episódio, a deputada afirma estar satisfeita por cumprir com o seu papel. “Hoje para mim, como deputada, como representante do povo, é um dia muito triste por ver que nem todos que dizem ter compromisso com a saúde, de fato tem! A função do parlamento é fiscalizar, é pedir informações.E eu tenho feito isso”.

