Alto Acre F.C. realiza primeiro treino preparatório antes do início do acreano

Alexandre Lima, com vídeo de Almir Andrade

O novo time do Alto Acre Futebol Clube, realizou na noite desta terça-feira, dia 7, no estádio Antonio Araújo Lopes, em Epitaciolândia, o primeiro treino preparatório antes do início do campeonato acreano, que terá início no próximo dia 19 na Capital acreana, Rio Branco.

O Alto Acre entra em campo no dia 23, contra o Vasco no Arena da Floresta. Segundo o presidente do Clube, Sandrinho, espera que a equipe seja composta com cerca de 25 integrantes ao menos e possa estar pronta até o início do campeonato.

O técnico do Alto Acre, o boliviano Pollo Cardena e o preparador físico, Seucimar Maciel, estiveram realizando uma ‘peneira’ enquanto o time enfrentava o time boliviano da cidade de Cobija, capital de Pando, principal equipe que mostrou estar bem treinada ganhando o treino por 2×0.

Mesmo mostrando bom preparo físico, o tempo está sendo inimigo para que o plantel do ‘Papagaio da Fronteira’ fique pronto. Segundo o técnico, “é uma equipe nova, com jogadores com idade de 16 a 19 anos que estão com muita vontade de jogar, além dos mais experientes. Estaremos colocando e tirando pessoas com esses treinos e temos pouco tempo para contratar e trabalhar”, disse.

Segundo o treinador físico Seucimar que recebeu o convite para juntar experiências com o técnico, está trazendo um futebol moderno com uma nova dinâmica para o Papagaio da Floresta. O treino com o time boliviano Gatty Gol, poderá revelar novos contratos.

Veja a vídeo reportagem.

