Alto Acre FC realiza último treino preparatório para o Campeonato Acreano

Durante a tarde deste sábado, dia 18, o time Alto Acre FC, realizou no estádio monumental de Pando (Bolívia), localizado na capital, Cobija, o último jogo treino com um time local, para que pudesse avaliar melhor seu plantel.

A comissão administrativa e técnica, estiveram olhando de perto os seus jogadores, afim de chegar a uma lista oficial do time principal, além de poder ver como está o preparo físico dos jogadores, afim de estarem prontos para a próxima 5ª feira.

O jogo de batismo será no estádio Arena da Floresta, no dia 23 contra o Vasco, e esperam poder trazer um bom resultado para a regional do Alto Acre. O técnico do Alto Acre, o boliviano Pollo Cardena e o preparador físico, Seucimar Maciel, estiveram trabalhando com um tempo reduzido para preparar os jogadores.

“Nos finalizamos os jogos treinos aqui na cidade de Cobija. Foram situações para que fossem analisadas condições de força e físicas dos atletas e assim, tiramos muitas duvidas. Também vimos condições de tempo, de bola e acreditamos trazer mais resultados já pelo terceiro jogo”, disse o preparador físico.

O presidente do Alto Acre F.C. Alessandro Aparecido da Silva, o ‘Sandrinho’, disse que a diretoria já está cuidando da documentação dos jogadores para esteja todos habilitados, além de estar otimista para realizar uma grande estreia e trazer dois jogos ao menos para a fronteira.

