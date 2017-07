Aluna da Ufac é encontrada morta em apartamento; vítima anunciou suicídio nas redes sociais

A universitária Bruna Andressa Borges, 19 anos, que cursava Ciências Sociais na Universidade Federal do Acre (Ufac), foi encontrada sem vida pela Polícia Militar na tarde dessa quarta-feira (26). Antes de morrer, ela teria feito uma publicação na rede social “Facebook” e que deixou seus seguidores em choque. “Já viram alguém morrer ao vivo?”, teria postado a jovem.

A vítima teria publicado no Facebook que tiraria a própria vida. Horas depois ela teria cometido o suicídio ao vivo através de uma transmissão pelo Instagram.

Bruna foi encontrada morta pelos familiares dentro do próprio quarto do apartamento onde morava com a família, na Rua Dom Bosco, no bairro Bosque, em Rio Branco.

Bruna, em uma publicação em seu perfil no Facebook, minutos antes de tirar a própria vida, perguntou aos amigos quem deles tinha coragem para ver uma pessoa se matando. Mesmo com inúmeras pessoas pedindo para ela não prosseguir, ela seguiu com o plano e se suicidou.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a casa onde ela morava. O corpo foi recolhido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML), e levado à sede da instituição.

Bruna era natural da cidade de Belém, capital do estado do Pará.

Da Folha do Acre

