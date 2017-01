Alunos do Curso de Pedagogia da UFAC são recebidos pela prefeita Fernanda Hassem

Representantes de 34 estudantes do curso de Pedagogia da UFAC de Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil, estiveram reunidos na, quarta-feira feira, 18, com a prefeita, Fernanda Hassem, em seu gabinete.

O objetivo do encontro foi buscar parceria, referente ao transporte dos alunos que estão estudando através do Programa de Formação de Professores para a Educação Básica, em sua maioria professores provisórios da zona rural, que no período de férias estudam em Brasiléia.

A prefeita ouviu os estudantes, falou da situação em que se encontra Brasiléia, e que está organizando a prefeitura. Ela garantiu que no máximo em dez dias será resolvido o problema do transporte, para que os alunos possam se deslocar até a universidade.

“Eu sei da luta da maioria de vocês, aqui estão alguns que moram nos seringais, e que as dificuldades são imensas para chegar até a cidade. Nós vamos fechar essa parceria para que vocês possam estudar”, garantiu Fernanda Hassem.

A representante da turma, Antônia Alessandra, do curso de pedagogia falou do que representa essa parceria.

“Essa parceria é uma vitória, já que a maioria são professores provisórios e neste período estão desempregados, e não tem dinheiro para o deslocamento da cidade até o campos da Ufac. Estamos muito agradecidos por essa parceria”, disse.

Comentários