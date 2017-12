Amac enfrenta primeira crise entre prefeitos

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, fez coro a uma reclamação de outros prefeitos sobre o reajuste de 20% nos repasses dos municípios para a Amac

Com Adailson Oliveira

O clima esquentou durante reunião entre os prefeitos na sede da Amac (Associação dos municípios do Acre). O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, fez coro a uma reclamação de outros prefeitos sobre o reajuste de 20% nos repasses dos municípios para a Amac.

A nova coordenação apresentou números que mostram o aumento de gastos da associação, principalmente depois de um reajuste de 30% para os funcionários. O prefeito Ilderlei, que também é vice-presidente da Amac, criticou duramente o aumento salarial. Segundo o gestor, o assunto não foi discutido com os prefeitos, inclusive ele, que tem o segundo cargo mais importante da instituição.

“Numa época de crise como essa você não pode sair por ai dando reajuste. É preciso analisar as contas. Se não tem dinheiro como pode aumentar salário. Eu sou contra e não aceito pagar um centavo a mais”, avisou.

O prefeito quer a retirada imediata do diretor Marcio Nery, que integrou a equipe da Amac assim que a presidente Marilete Vitorino, prefeita de Tarauacá, assumiu a presidência. A gestora tem uma dura decisão: se não demitir Márcio Nery, perde o apoio de alguns prefeitos da própria oposição.

Mesmo com a saída de Márcio, a associação continua com um gasto acima do que pode suportar sua arrecadação atual. Com os prefeitos reclamando tanto da falta de recursos não vai ser fácil tirar algum dinheiro.

