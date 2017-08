Ambulância lotada capota com 6 passageiros rumo à Cobija

Alexandre Lima, da redação

Um acidente envolvendo uma ambulância na região de Bolpebra, localizada na província de Nicolás Soaréz, poucos quilômetros da capital do estado de Pando, Cobija, durante a tarde desta terça-feira, dia 01, deixou cerca de seis feridos após capotar na estrada.

As informações com nomes e a principal causa do capotamento ainda estão sendo apurados. Inicialmente, apenas algumas fotos foram divulgadas nas redes sociais, onde mostram que havia feridos espalhados pela estrada de chão. Os nomes também não foram divulgados.

As imagens mostram que duas mulheres de meia idade estariam no chão, enquanto outras pessoas estavam ao arredor sujas. As primeiras informações dão conta que todos foram levados para o hospital Roberto Galindo, na cidade de Cobija.

O que foi muito questionado nas redes sociais, seria o volume de pessoas dentro do veículo e possível velocidade acima do normal, onde pode ter feito o motorista perdido o controle em uma curva.

Não se tem registro de feridos graves ou óbitos até o momento. As informações ainda estão sendo levantadas pelas autoridades e imprensa local.

