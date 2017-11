Ambulância não é liberada e homem com bacia quebrada e lesão na coluna é levado a consulta em porta-malas no carro de Brasileia até Rio Branco

Ao G1, a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) informou que a ambulância é um serviço de urgência e emergência e atua obrigatoriamente para atender esses casos. O caso de Costa, segundo a secretaria, não era de urgência, mas eletivo, pois ele ia para uma consulta médica. Assim, a ambulância do Samu não poderia ser liberada.

O pastor Luiz Carlos de Lima, de 50 anos, dono do carro que fez o transporte de Costa, relatou que os médicos do Hospital de Brasileia chegaram a falar com a direção da Saúde em Rio Branco, mas não conseguiram liberar o veículo. Foi então que ele decidiu ajudar a família. Lima colocou pedaços de madeira e compensado para nivelar o bagageiro. Em seguida, cobriu tudo com um colchão de solteiro.

“Foi uma verdadeira odisséia, uma operação. Quando chegamos no Hospital das Clínicas nem tiraram ele do bagageiro e mandaram fazer um Raio x no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into-AC). Mas, no Into-AC, disseram que não tinha maca para receber ele e mandaram para o Pronto-Socorro. Ou seja, chegamos na capital 10h30, mas ele foi retirado do carro somente umas 15h”, relatou Lima.