Amoprebe realiza prestação de contas e confraternização nos núcleos de base do ramal do km 84

Assessoria Amoprebe

No sábado dia 02 de dezembro a associação dos produtores da reserva extrativista Chico Mendes, AMOPREBE, realizou no núcleo de base Nossa Senhora Aparecida , residência do senhor Tojal, no km 84 da BR 317, a sua reunião de prestação de contas dos 30 primeiros dias de gestão da Amoprebe da nova gestão, Retomando à luta, que tem como presidente o senhor José Maria (Açucar) , vice presidente Luiza Carlota e toda a sua diretoria.

Os associados presentes tiveram a oportunidade de ouvir do presidente da amoprebe José Maria os avanços e as conquistas da Amoprebe deste 30 primeiros dias de gestão, estiveram presentes a professora Rosana Nascimento presidente da CUT, vereador Alcione Ferreira, Jesus Arruda presidente da associação de rodeios do acre, vereador Joelson Pontes e o ouvidor agrário senhor Salvador, além das autoridades locais e estaduais.

O evento que teve o seu inicio as 09h, com o torneio de futebol masculino e feminino, com participação de 10 equipes, a todos os associados presentes foi servido o almoço regado a um maravilhoso churrasco, após o termino da final do torneio de futebol foram entregues as premiações do campeão e vice campeão do torneio e em seguida uma grande festa de confraternização com som ao vivo comandado por Toninho do Argemiro e Banda, a festa foi até as 03h, com muita alegria e descontração.

Comentários