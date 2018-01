Analfabetismo: Acre registra a maior taxa do Norte, diz IBGE; no Brasil, 11,8 mi não sabem ler

País tem 11,8 milhões de analfabetos; taxa entre negros dobra se comparada com a de brancos

Agência Brasil

O país tinha 7,2% da população analfabeta no ano passado, divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na última semana. O Acre? Quase o dobro disso: 13,1%.

Os dados fazem parte do módulo de educação da Pnad Contínua, pesquisa domiciliar que abrange todo o território nacional. O IBGE compilou novos dados e ampliou a área de cobertura em relação às pesquisas anteriores sobre analfabetismo.

De acordo com informações do levantamento, trata-se da maior taxa em toda a Região Norte. Quem registrou os melhores dados foi o Amapá, com apenas 5% de pessoas analfabetas. Os outros estados da região registraram o seguintes dados: RO – 6,7%; AM – 6,9%; RR – 6,6%; PA – 9,3% e TO – 10%.

Nordeste apresentou a maior taxa de analfabetismo

No Brasil, em 2016, a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade foi estimada em 7,2% (11,8 milhões de analfabetos). Na faixa de 60 anos ou mais de idade, a taxa atingiu 20,4%. A região Nordeste apresentou a maior taxa de analfabetismo (14,8%), quase quatro vezes maior do que as taxas do Sudeste (3,8%) e do Sul (3,6%).

Já na região Norte, essa taxa foi de 8,5% e no Centro-Oeste foi 5,7%. A meta 9 do Plano Nacional de Educação para 2015, que previa a redução desse indicador para 6,5%, só foi alcançada para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

