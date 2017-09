Anatel e Governo firmam Termo de Compromisso com empresas de telefonia móvel no Acre

O problema do sinal de telefonia que atinge o interior do Acre pode estar próximo do fim

TON LINDOSO

O problema do sinal de telefonia que atinge o interior do Acre pode estar próximo do fim. De acordo com informações vindas do interior, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e o Governo do Acre assinarão na próxima segunda-feira (2), em Rio Branco, Termo de Cooperação com as empresas Vivo, Claro e Tim.

O objetivo é ampliar a qualidade da telefonia móvel e da internet, sobretudo nas regiões mais afastadas da capital. As reclamações sobre qualidade dos serviços prestados, falta de manutenção e de assistência são frequentes, tanto por parte demoradores como também por parte de autoridades locais.

De acordo com o jornalista Mariano Maciel, via Notícias da Fronteira, o presidente da Anatel, Juarez Quadros, e o conselheiro Aníbal Diniz participarão da solenidade no Palácio Branco.

A medida foi comemorada pela bancada acreana no Senado, responsável pelos diálogos e viabilização do termo de cooperação junto à agência reguladora.

