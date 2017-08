Ancião suspeito de homicídios na Bolívia é preso em Xapuri ao sair de velório

Alexandre Lima

Através de um trabalho de investigação coordenado pelo delegado titular de Xapuri, Alex Danny, que teve início ainda no ano de 2016, pelo antecessor Cristiano Bastos, e executado pelo investigador Eurico Feitosa, deram comprimento a um mandado de prisão em desfavor de Raimundo de Moura Monteiro, 63 anos, conhecido por Raimundo Capixaba.

De acordo com denúncias, Raimundo Capixaba, é suspeito de vários homicídios ocorrido na zona rural do país vizinho, Bolívia, e estava foragido da justiça acreana por ter matado no ano de 2004, também na Bolívia, um brasileiro conhecido por ‘João Bombom’.

Desde então, Raimundo vinha residindo na zona rural da Bolívia, nas proximidades do seringal Cachoeira, do outro lado do rio Chipamano. De acordo com levantamento realizado nos bancos de dados das instituições ligada a Segurança Pública, pelo próprio investigador Eurico Feitosa, no ano de 2016, foi localizado um mandado de prisão expedido pela Comarca de Brasiléia, em desfavor Raimundo Capixaba pelo crime de homicídio.

A prisão de Raimundo não foi fácil. No decorrer das diligências, a equipe de investigação Xapuri passou a montar estratégia para prender o foragido em solo brasileiro.

No sábado, dia 12, Raimundo chegou na cidade de Xapuri para participar de um velório de um ex-morador do seringal Cachoeira. Foi quando o investigador Eurico Feitosa, para não causar constrangimento às pessoas que se encontravam no velório, esperou o acusado sair do local.

Somente no dia seguinte, no domingo (13), já por volta das 12 horas, saiu do velório e passou a caminhar pela rua do bairro Raimunda Hermínio de Melo, momento esse os agentes pediram apoio a uma guarnição da Polícia Militar, comandada pelo sargento João Ribeiro, efetuaram a prisão de Raimundo e foi conduzido para a delegacia da cidade.

Durante o levantamento de dados, os investigadores tomaram conhecimento que Raimundo, já estava providenciando nova identidade boliviana com outro nome, para escapar da Polícia brasileira ou boliviana.

Com relação os supostos homicídios cometidos pelo acusado em território boliviano, vai ser investigado pelos agentes do município de Brasiléia com apoio da polícia boliviana.

