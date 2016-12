André Hassem encerra ano entregando obras em Epitaciolândia

Alexandre Lima e Marcus José

O prefeito André Hassem, que encerra sem mandado neste final de semana, entregou mais uma obra proveniente de emendas do ex-deputado federal, Marcio Bittar. Desta feira, foi a Escola Municipal João Pedro, que teve suas salas totalmente modificadas, deixando de ser de madeira para alvenaria.

Nesta fase, além das novas salas, estará deixando em andamento para que o novo prefeito termine, o espaço para o refeitório e banheiros, ficando cerca de 75% pronto. A solenidade de entrega, contou com a presença da Diretoria da Escola, Secretários, pastor, imprensa e o representante de Márcio Bittar, o jornalista Evandro Cordeiro.

A Escola João Pedro foi fundada antes mesmo da emancipação do Município, e vinha oferecendo perigos aos estudantes, professores e funcionários, por ser toda em madeira e alguns princípios de incêndios foram registrados em algumas ocasiões na rede elétrica.

Partindo desses problemas, o prefeito André Hassem conseguiu com o ex-deputado federal Marcio Bittar, alocar uma emenda para a construção do novo prédio em alvenaria, onde os alunos irão estudar em salas de aulas novas com conforto e segurança.

Mesmo estudando em salas improvisadas no Centro cultural do Município, os alunos e os funcionários conseguiram um feito inédito, se destacando no IDEB como a melhor no Acre e à nível nacional.

Desta feita, com as novas salas passaram a receber neste ano de 2017, o dobro de alunos, cerca de 360 em dois turnos semanalmente. “Estamos deixando um legado aqui. Fico feliz em ver que nossos filhos, que são o futuro, irão receber uma nova escola com salas confortáveis”, disse o gestor André Hassem.

Comentários