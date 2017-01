André Hassem encerrou mandato inaugurando várias obras com escola campeã do Ideb

Da redação

Praças, avenida e escola de bairro periférico que virou campeã do Ideb são os principais destaques

O prefeito de Epitaciolândia, André Hassem (PR), que terminou seu mandato a meia-noite de sábado, 31 de dezembro de 2016, passou a semana inteira inaugurando obras. A última delas, que transformou o visual do centro da cidade, a Praça Luiza Santos de Melo, mereceu um ato público com direito a despedidas do prefeito, apresentações do Coral dos Idosos e prestação de contas diante de um público numeroso.

Foram mais de R$ 8 milhões em obras, montante adquirido por intermédio de emendas federais durante quatro anos. O ex-deputado federal Marcio Bittar (PSDB) foi o campeão de liberações de dinheiro em Brasília (DF), segundo o próprio prefeito.

A agenda lotada de inaugurações transformou a fase final do mandato de quatro anos do prefeito André Hassem, em um marco no Acre por uma razão óbvia: o País está com sua economia dilacerada, o que desaguou nas prefeituras do interior. No Acre, maioria delas fecha o ano no vermelho e com seus prefeitos com a popularidade em frangalhos.

Em Epitaciolândia nos últimos dias o prefeito não parou de inaugurar obras, sem contar com o ajuste financeiro que realizou, deixando as finanças enxutas, com maioria dos fornecedores e servidores devidamente pagos, ou empenhados com dinheiro em caixa.

Uma das principais obras inauguradas nos últimos 60 dias, a duplicação da BR na chegada da cidade já seria suficiente para o prefeito fechar com chave de ouro. “Graças a Deus que tinha muitas outras obras para inaugurar e foi o que fizemos nos últimos dias”, diz o prefeito, que voltará a advogar a partir de 2 de janeiro 2017, o que fazia antes do mandato. “O futuro a Deus pertence”, afirma Hassem, ao ser perguntado se seguirá a carreira política.

Na última semana foram inauguradas duas escolas, entre elas a João Pedro da Silva, no bairro Liberdade, destaque nacional do Ideb. E na noite de sexta-feira a praça Luiza Santos, agora cartão postal da cidade, pela sua localização, logo na chegada da avenida Santos Dumont. “Uma beleza de obra, abençoada por Deus por sua serventia, por ter deixado de ser um lugar onde pessoas se escondiam para usar entorpecentes para servir como entretenimento”, elogiou o pastor Lázaro Lemes, presidente da igreja Assembleia de Deus no município, convidado para fazer uma oração em praça pública, que marcaria o encerramento do mandato de André Hassem.

A solenidade de inauguração da praça Luiza Santos, nome de uma antiga moradora da cidade, serviu como despedida para o prefeito. Em seu discurso ele prestou contas do mandato, quando lembrou que melhorou a situação dos servidores, construindo um plano de carreira junto com os sindicatos, e fez o inédito anúncio do pagamento de uma espécie de décimo quarto salário aos professores. “Peguei o dinheiro da repatriação e decidi junto com os vereadores que faríamos um reconhecimento a uma das categorias que nos orgulha muito, os professores e decidimos dividir o dinheiro entre eles. Terminou meu mandato feliz por isso”, disse.

Na entrega da Praça Luiza Santos, André entregou para as Secretarias de Saúde e Educação, dois veículos novos, que irão se juntar à frota que fora adquirida durante seu mandato, fazendo com que a Prefeitura não precise buscar fora, para melhorias de Estradas, ramais e ruas, entregando as do governo federal, fornecidas pelo INCRA.

A Sua última entrega, foi da Praça dos Mototaxistas, localizada em frente à Igreja São Sebastião, onde irá dar vida ao local, com abrigo aos passageiros e profissionais que buscam o sustento de suas famílias.

‘Um sonho realizado após 17 anos’, segundo o presidente dos mototaxistas de Epitaciolândia, Antonio R. Oliveira da Silva, onde agradeceu o empenho do Prefeito e dos vereadores que aprovaram o ponto num local estratégico para poderem melhor atender os munícipes e àqueles que venham precisar dos serviços.

Marcio Bittar é campeão de emendas para Epitaciolândia

O ex-deputado federal Marcio Bittar (PSDB) foi a figura política mais prestigiada nessa agenda de inaugurações em Epitaciolândia. A razão é elementar: ele foi o parlamentar que mais alocou emendas para o município, na legislatura passada. Bittar foi o alvo de agradecimento do prefeito, de seus secretários e até de vereadores. “Temos que reconhecer essa parceria do deputado Marcio Bittar conosco”, afirmou o prefeito André Hassem em discurso diante de numerosa plateia que assistia a inauguração da praça Luiza Santos.

O ex-deputado Marcio Bittar disse que apenas cumpriu com sua obrigação e que “se pudesse teria feito mais por Epitaciolândia”. Bittar destacou o desprendimento do prefeito André e acrescentou que sabia do esforço do prefeito para aplicar bem os recursos. “O André é um gestor capaz, muito trabalhador, razão pela qual deu certo nossa parceria. Parabenizo ele pelo sucesso de sua gestão, mesmo diante da crise”, afirmou.