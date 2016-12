André Hassem entrega mais uma praça na cidade de Epitaciolândia

Alexandre Lima e Marcus José

O prefeito do município de Epitaciolândia, André Hassem (PR), entregou aos munícipes, um novo espaço no Bairro Aeroporto, onde contou com o apoio do ex-deputado Henrique Afonso que alocou a emenda de quase R$ 400 mil reais, através de convênio com o Ministério da Defesa, no programa Calha Norte, para que fosse erguida.

André, juntamente com sua esposa e filhos, contaram com a presença de vereadores, religiosos e do prefeito eleito Tião flores e seu vice, Raimundão, além de familiares e amigos do homenageado, o saudoso José Pinto de Mesquita.

A poucos dias de entregar a prefeitura de Epitaciolândia, André Hassem vem trabalhando para entregar um grande pacote de obras até o dia 29 próximo, quando pretende presentear os munícipes, com mais uma nova praça em frente a delegacia da Polícia Federal.

Durante a semana, mais um passagem também foi entregue aos moradores, antiga reivindicação que liga o Bairro Satel à Rua Alexandre Esteves Filho, que batizado de ‘Beco Maria Brito Alvares’, beneficiando famílias antigas da cidade.

Durante sua fala, André destacou que Epitaciolândia foi um dos município que mais investiu no Estado do Acre. “Sabemos do trabalho que fizemos em prol dos epitaciolandenses. Essa área antes só servira para corrida de cavalo uma vez por ano e hoje, tem uma praça para centenas de famílias que irão poder trazer seus filhos para brincar enquanto praticam esportes”, disse o gestor.

Deu a boa notícia para o futuro prefeito, Tião Flores, que a primeira parcela para a construção do Centro da Juventude, no valor pouco acima de R$ 100 mil reais já fora depositado em conta e que será erguido ao lado da praça.

Nesta próxima semana, até o dia 29, André ainda pretende entregar aos moradores de Epitaciolândia, duas escolas e a nova praça no centro comercial da cidade.

Veja vídeo reportagem.

Comentários