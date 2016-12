André Hassem entrega novas salas em Escola e ponto para freteiros em Epitaciolândia

Alexandre Lima e Marcus José

O prefeito do Município de Epitaciolândia, André Hassem (PR), entregou na tarde desta quarta-feira, dia 28, as novas salas erguidas na Escola José Hassem Hall Filho, localizada no Bairro da Satel, onde poderá receber mais 60 alunos.

A emenda de pouco mais de R$ 161 mil reais, foram provenientes da emenda alocada pelo ex-deputado Marcio Bittar, através do Ministério da Defesa, pelo Programa Calha Norte. O evento contou com a presença da diretoria da escola, funcionários, secretario de Educação, representante do Conselho Municipal de Educação e da família homenageada.

André destacou em suas falas, o agradecimento dos funcionários da educação e demais munícipes que lhe acompanhou nestes quatro anos em que esteve à frente de Epitaciolândia. “Fizemos o que esteve ao nosso alcance e fizemos muito em muitas áreas, principalmente na educação e educadores”, comentou.

Na mesma tarde, o Prefeito entrou ao freteiros da cidade, um espaço erguido de alvenaria, onde os motoristas irão poder se abrigar do tempo (sol e chuva), com segurança enquanto esperam realizar seus fretes. O ponto foi batizado com o nome de José Joaquim Xavier Neto e contou com a participação de familiares do homenageado.

Até esta sexta-feira, o prefeito estará realizando a entrega de outras obras, como a nova ala da Escola João Pedro da Silva (dia 29) e da Praça Luiza Santos de Melo (dia 30), em frente a delegacia da PF e convida a população para participar.

