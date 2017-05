André Maia abre programação dos 41 anos de emancipação política do Quinari

As atividades de comemoração do 41ª aniversário de Senador Guiomard começou nesta sexta-feira com a presença dos alunos das escolas Estaduais e Municipais, além das principais autoridades do município. A solenidade que foi aberta pelo prefeito André Maia (PSD) também foi prestigiada pelo senador Sérgio Petecão (PSD) e o deputado Jairo Carvalho (PSD).

A programação para esta sexta ficou para apresentação da banda da Polícia Militar e participação das escolas com apresentação de fanfarra. A atual gestão do município também homenageou às 25 famílias mais antigas do município. A Instituto Federal do Acre (IFAC) que realizou parceria com a Prefeitura disponibilizou o Planetário para os alunos das redes de ensino.

O prefeito André Maia também assinou o convênio com o Centro Integrado Empresa e Escola (CIEE) que vai possibilitar a prefeitura a contratar estagiários para as diversas atividades na gestão pública municipal.

O projeto “Preservar o Meio Ambiente é Dever de Todos” também foi lançado pela manhã e tem o objetivo de levar as escolas, a conscientização das diversas formas de preservação ambiental.

A partir das 16 horas será dada início a 1ª Corrida do Amendoim na segunda etapa do circuito da Federação de Atletismo. Segundo informações a corrida terá quase 300 inscritos nos circuitos de 5 e 10 km.

Durante a noite o primeiro dia de programação se encerra com o show Gospel Trio Louvadeira e bandas locais.

Para o prefeito o evento marca uma nova etapa de trabalho que vem sendo realizada pela sua gestão frente à administração pública municipal. “Estamos contando com o apoio da população e garantindo serviços emergências e planejando as principais ações de verão. Este aniversário de emancipação da nosso querida Senador Guiomard irá marcar um novo tempo de melhorias e desenvolvimento de nossa sociedade. Convido da a população e turistas a participar da programação do 41ª aniversário de nossa cidade”, destacou André Maia.

O senador Sérgio Petecão disse que é suspeito de falar em Senador Guiomard, já que morou na cidade durante muitos anos em sua juventude e tem maior carinho pela cidade. “Hoje na política tenho ajudado com minhas emendas parlamentares por ser uma forma de gratidão. Foi à população que me acolheu, fiz muitos amigos e por isso sempre farei o puder para ajudar esta cidade”, ressaltou Petecão.

