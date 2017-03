Andre Maia agradece presença de público na última noite do Quinari Folia que não registrou nenhum índice de violência

Wiliandro Derze

O Quinari Folia em sua última noite de Carnaval contou com a presença de cerca de 3 mil pessoas e sem nenhuma ocorrência de violência durante os cinco dias de festa. O prefeito de Senador Guiomard, André Maia (PSD) disse que o evento voltou com toda a sua marca de diversão, alegria dos munícipes e turistas.

A última noite que reuniu as melhores bandas e bateu todos os recordes de público comparados com as demais noites foi marcada pelo embalo das bandas de renome regional.

O prefeito agradeceu o apoio do empresariado, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Conselho Tutelar, Ministério Público, equipe da prefeitura e parcerias que contribuíram para que o evento fosse realizado sem qualquer tipo de incidente.

“Estou muito agradecido a população que prestigiou as cinco noites de carnaval. E não podíamos deixar de parabenizar os empresários que apoiaram o evento. Em nome do Capitão Cristian quero agradecer toda a corporação da PM, Corpo de Bombeiros e as demais instituições que ajudaram na garantia de um Carnaval de sucesso. A todos tenham certeza que o próximo Carnaval será ainda melhor”, garantiu André.

O prefeito destacou ainda o apoio dos patrocinadores como cerveja Devassa, refrigerantes Quinari, Kina Power, AcrePublucidade, Supermercado Amarildo, programa ToqueRoque da 93FM e TV Rio Branco.

“Tivemos muitos parceiros e gostaria de agradecer a cada um nome do empresário Amilton Brito para a realização da festa. Além é claro dos comerciantes da praça que forneceram a parte de alimentação para os foliões. Para a economia do município este Carnaval contribuiu significativamente”, destacou André Maia.

Logo após o término da festa toda a equipe da secretaria Municipal de Obras da Prefeitura de Senador Guiomard começou os trabalhos de limpeza do local, garantindo que a praça assim com toda a região ficassem limpas e com o trânsito normalizado.