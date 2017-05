André Maia busca parceria e vai realizar 1ª Corrida do Amendoim no circuito da Federação de Atletismo

WILIANDRO DERZE

Em comemoração a semana de aniversário do município de Senador Guomard, a gestão do prefeito André Maia (PSD) promove em parceria com a Federação de Atletismo a 1ª Corrida do Amendoim no sábado (13). O evento organizado pela secretaria Municipal de Esportes terá um percurso de 5km e 10 km, e premiará a categoria masculina e feminina.

O evento que faz parte da segunda etapa do circuito da Federação de Atletismo marca a primeira corrida oficial no Quinari na semana de comemoração da festa de aniversário de 41 anos do município.

Os interessados em participar da primeira corrida do Amendoim podem acessar o site www.centraldacorrida.com.br/corridadoamendoim e realizar suas inscrições online até quarta-feira (10).

Para o prefeito André Maia a busca por parceria vem garantindo ações que coloca Senador Guiomard no calendário Estadual do esporte no acreno. “Isso atrai turistas e aquece de certa forma a economia do nosso município. Na semana de comemoração de 41 anos de nossa terra teremos muitas surpresas, e tenho certeza que nossa população vai prestigiar e abrilhantar a festa com sua presença em todos os eventos”, destacou o prefeito.

O secretário de esportes do município, Chiquito Lopes disse que todo um trabalho vem sendo realizado para garantir uma competição organizada. “O prefeito determinou que buscássemos parceria e conseguimos trazer o circuito da Federação que vai abrilhantar o aniversário de nossa cidade”, ressaltou Lopes.

