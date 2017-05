André Maia faz parceria com programa OdontoSesc que vai atender centenas de pessoas em Senador Guiomard

Secom-PMSG

A parceria entre a Prefeitura de Senador Guiomard e o programa OdontoSesc dará início a uma série de atendimentos a partir desta segunda-feira (29) na praça central do município.

O prefeito André Maia (PSD) acompanhado de seus secretários fez a abertura da programação ao lado do coordenador da unidade do Sesc no município, Edson Quaresma de Almeida, agradecendo a parceria que irá proporcionar o atendimento de diversas crianças, adultos e idosos.

“Ficamos felizes com a parceria, tendo em vista o tempo que muitas pessoas ficaram sem esses serviços odontológicos, já que as unidades do município estavam fechadas pela Vigilância Sanitária Estadual há mais de oito meses, na gestão anterior. Assim que assumimos a gestão foi uma das prioridades emergenciais e graças a Deus conseguimos recuperar os consultórios odontológicos e agora garantir uma parceria com o Sesc que vai aumentar ainda mais os atendimentos. Em nome de toda a minha equipe da prefeitura quero agradecer o Sesc por ter topado a parceria em benefício da nossa população queria de Senador Guiomard”, destacou Andre Maia.

O coordenador do Sesc disse que o programa criado em 1999 vem atendendo comunidades carentes em parceria com as prefeituras em todo o Brasil, tendo como eixo central a educação preventiva, ensinando assim a melhor forma da escovação bucal, uso do fio dental, e palestras sobre doenças.

“Estamos contente com a parceria realizada com a prefeitura de Senador Guiomard e pretendemos atender muitas pessoas que realmente não tem as condições de realizar um tratamento básico na área bucal”, disse coordenador do Sesc.

O prefeito fez questão de visitar a unidade móvel do OdontoSesc e parabenizou a estrutura e os serviços realizados em parceria com o município.

Os vereadores pastor Uchoa, Chaguinha e Idalete participaram do evento e parabenizaram a ação da prefeitura com a unidade do Sesc no município.

Hemoacre presente

A equipe do Hemoacre também se fez presente nas atividades realizada n praça central da cidade fazendo a captação dos doadores de sangue do município. O prefeito agradeceu a presença da equipe e disse que é de fundamental importância a doação de sangue. “Sou doador HÁ muito tempo e por isso recomendo e incentivo à doação de sangue”, disse André Maia.

