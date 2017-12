Anel Viário entre Brasileia e Epitaciolândia no Alto Acre está em fase de finalização, garante DNIT

R$ 60 milhões serão investidos na construção de 10 km de contorno entre os dois municípios e uma ponte sobre o Rio Acre

Uma série de boatos vêm sendo espalhados na região do Alto Acre, especialmente em Brasileia, após a confirmação das obras do Anel Viário pelo Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) no Acre, em ato que contou com a presença do diretor do DNIT, Halpher Luiggi, o governador Tião Viana, os senadores Gladson Cameli (Progressistas), Sérgio Petecão e deputados estaduais e federais.

Segundo o vereador Charbel Reis (Progressistas), assessores da prefeitura estão espalhando que a gestão da obra será do Estado “e até pegando currículos de jovens para trabalharem nas obras”, denunciou o vereador.

Para esclarecer esse e outros questionamentos com relação as obras executadas pelo DNIT, o superintendente do órgão no Acre, Thiago Caetano, reuniu empresários, comerciantes, vereadores e a sociedade civil organizada no auditório da Câmara Municipal de Epitaciolândia.

“Essa obra está em fase de licitação pelo Deracre, mas todo o processo será acompanhado pelo DNIT e submetido à nossa procuradoria jurídica para evitar quaisquer tipos de falhas”, garantiu Caetano.

Ainda de acordo o superintendente, a obra segue em fase de finalização de projeto pelo Deracre e será enviada para a Procuradoria Geral do Estado. Ele garantiu ainda, que os recursos salvos no apagar das luzes de 2016, estão garantidos.

“Não existe nenhuma garantia de que a contratação será de uma empresa local, quem está falando isso vende ilusões”, afirmou o engenheiro.

Questionado se haverá mudanças na planta original, Caetano esclareceu que um estudo vem sendo feito na área em que o percurso projetado corta, o bairro Marcos Galvão, na região de Brasileia. “Fora essas questões em que podem acontecer desapropriação, acredito não ocorrerá muitas mudanças no projeto” comentou Caetano.

Os empresários presentes ao evento, gostaram do cronograma de ações que foram repassadas pelo superintendente. R$ 60 milhões oriundo de um esforço da bancada federal junto ao Ministério dos Transportes, serão investidos na construção de 10 km de contorno entre os dois municípios e uma ponte de mão dupla de 240 metros sobre o Rio Acre.

“O senador Gladson Cameli foi fundamental para que não perdêssemos esses recursos e para que os projetos em execução do DNIT saíssem do papel para a prática. A bancada federal tem se articulado em Brasília na garantia de recursos”, concluiu Caetano.

