Angelim se reúne com defensores públicos do Acre para tratar temática dos idosos

Assessoria

Membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara Federal o deputado federal Raimundo Angelim (PT-AC) tem se dedicado a esta temática e como parte das ações empreendidas por sua atuação parlamentar, esteve reunido com membros da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE-AC) para tratar do assunto.

“Tomei conhecimento do trabalho fantástico que a Defensoria Pública do Estado do Acre está realizando, tanto no Conselho Estadual do Idoso, como também no atendimento e acolhimento a pessoa idosa em sua sede. O Brasil está passando por um processo de envelhecimento muito acelerado, e nosso país precisa estar preparado com políticas públicas que venham de encontro às necessidades dessa parcela da população. Precisamos valorizar, acolher e empoderar essas pessoas porque elas fazem parte da nossa história, do nosso presente e cada vez mais do nosso futuro”, disse Angelim.

Na sede da instituição o deputado foi recepcionado pela defensora Roberta Caminha, que vai dirigir a Defensoria durante o biênio 2017/2018 e durante a reunião esteve acompanhada por outros defensores e defensoras públicas, entre os quais, a que faz parte do Conselho Estadual do Idoso, Flávia Oliveira.

“Ficamos muito contentes em receber aqui alguém que venha com a disposição de ajudar. Ainda mais sendo um parlamentar que dispõe de instrumentos que possibilitam um apoio efetivo”, disse a defensora.

Na ocasião, Angelim falou do trabalho que vem realizando e solicitou aos defensores sugestões de demandas em favor da pessoa idosa que possam se reverter em Projetos de Lei.

Depois de apresentarem o trabalho que vêm realizando na defesa dos direitos da pessoa idosa, a defensora Roberta Caminha manifestou contentamento pelo comprometimento demonstrado pelo parlamentar com a causa e passou às mãos do deputado o projeto de criação do Núcleo de atendimento ao Idoso da DPE-AC.

“Estou disposto a ajudar naquilo que estiver ao meu alcance por meio do mandato. Destinar uma emenda parlamentar que possa viabilizar recursos para investimentos nesta área é uma das ações que podemos nos comprometer. Infelizmente a pessoa idosa ainda é pouco assistida em nosso país e a situação não é diferente em nosso estado, por isso quantos mais puderem se unir em torno dessa causa, melhor será para todos, pois o envelhecimento é uma realidade cada vez mais presente e garantir um envelhecimento saudável deve ser uma responsabilidade de todos nós mas que precisa e merece o apoio, especialmente, das instituições e dos gestores públicos”, concluiu.

