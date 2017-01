Antiga base da PM de Sena Madureira é incendiada por criminosos

Marcos Dione

Ataques criminosos contra prédios de instituições públicas voltaram a ser registrados na noite desta segunda-feira (23). Desta vez o alvo foi um posto policial abandonado no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

De acordo com informações passadas pela Polícia Militar daquele município, o incêndio destruiu alguns objetos que ficavam guardados no local onde antes funcionava uma base do policiamento comunitário, no bairro São Francisco, que fica na região do 2° Distrito da cidade.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi deslocada ao local e controlou os chamas. Os policiais saíram em patrulhamento no bairro na tentativa de localizar algum suspeito de ter ateado fogo ao prédio, mas até o fechamento desta edição ninguém havia sido preso.

