Antonio Pedro avalia segundo ano de mandato e cometa também sobre expectativas para 2017

Ao fim de mais um ano desde que assumiu uma das 24 cadeiras do parlamento estadual, o deputado Antonio Pedro (DEM), destacou as principais ações de seu mandato nesta nova legislatura.

Ao avaliar as ações realizadas ao longo do ano pelo Poder Legislativo, o parlamentar destacou a realização de audiências públicas, sessões solenes e ações sociais.

Em relação ao seu mandato, ele ressaltou que tem procurado fazer um mandato participativo em todo o Acre, com projetos e indicações. “Tenho plena consciência do papel que preciso desempenhar neste mandato. Isso me faz ter a certeza de que podemos nos tornar a mudança que queremos para nosso povo querido.” Confira a entrevista.

Estamos chegando ao fim do segundo ano de mandato. Qual avaliação que o senhor faz das atividades na Assembleia Legislativa?

Antonio Pedro – A minha avaliação é altamente positiva, nós deputados aprovamos projetos de lei importantes e que beneficiaram a população do Acre. Realizamos audiências públicas pertinentes, sessões solenes que abrilhantaram nosso estado democrático, realizamos ações sociais durante o período de enchente que alastrou nossos municípios. Foi um ano muito produtivo, com certeza.

Nas ações da Aleac, o que o senhor destacaria?

Antonio Pedro – Eu destacaria essa maior aproximação dos parlamentares com o povo. Tal aproximação fez com que nós parlamentares pudéssemos sentir e entender o verdadeiro anseio daqueles que mais precisam do nosso trabalho. Nossa aproximação com o povo nos fez criar projetos de lei, fazer indicações e requerimentos com interesses comunitários. Hoje a Aleac tem recebido a comunidade em sua galeria, temos recebido lideranças sindicais e comunitárias nas nossas salas de comissões e temos buscado solucionar os problemas diversos, foi para isso que fomos eleitos e não podemos nos esquivar de nosso dever maior que é servir e servir de coração.

No parlamento estadual, o senhor faz parte do bloco da oposição. Como tem sido sua atuação em relação aos parlamentares da base governista?

Antonio Pedro – Como deputado de oposição, procurei estar respaldado na verdade e no compromisso com o povo, optei por fazer uma oposição sensata e madura; Acredito que esse é o verdadeiro papel do Parlamentar, cuidar para que o povo mais humilde, mais oprimido tenha direito de voz e que esses direitos sejam ecoados nos quatro cantos do nosso querido Acre.

Sua atuação na Aleac tem sido uma das mais elogiadas tanto pelos deputados da oposição quanto da situação. Quais os pontos positivos de suas ações o senhor destacaria?

Antonio Pedro – Sem sombra de dúvida, a conquista da confiança do povo do Acre. Hoje sou respeitado pelo meu caráter, pela dedicação e trabalho desenvolvido. Acredito que o motivo principal dessa boa aceitação tem sido o fato de não ter abandonado meus princípios e valores. Sou filho de Xapuri, fui eleito praticamente pelo vale do alto Acre e é natural que minha atenção maior seja mais contundente naquela região. Mas, tenho procurado fazer um mandato participativo em todo o Acre, com projetos e indicações. Tenho plena consciência do papel que preciso desempenhar neste mandato. Isso me faz ter a certeza de que podemos nos tornar a mudança que queremos para nosso povo querido.

Qual o foco do senhor para o terceiro ano de mandato?

Antonio Pedro – O povo tem sido nosso maior aliado em nossas lutas diárias, e nosso querido povo do Acre sabe que continuarão tendo um representante que faz oposição com clareza, sem atacar, sempre cumprindo o papel que é servir.

Somos representantes do Povo humilde, do ribeirinho, do Seringueiro e continuaremos sendo a voz desse povo sofrido. Continuaremos na defesa dos nossos ideais, não nos venderemos e não seremos de forma alguma omissos aos deslizes da administração Pública.

Portanto, o povo do Acre pode ter certeza de que continuará tendo um deputado firme que honra com seus princípios morais e éticos, um deputado que não se envergonha de suas raízes e que vai a luta por dias melhores para nossa população. Tenho certeza de que Deus em sua infinita graça irá nos dar a direção certa para que tenhamos um mandato mais humano em defesa da nossa gente.

(Assessoria Parlamentar)

