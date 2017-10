Antonio Pedro critica ineficiência dos Polos Moveleiros construídos pelo governo e afirma que marceneiros estão falindo

“O Polo Moveleiro era para trazer emprego e renda, mas o que está proporcionando é muito prejuízo”. A fala é do líder do Partido Democratas na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Antonio Pedro ao destacar a atual situação dos marceneiros no município de Tarauacá.

O parlamentar lembra que o local foi construído há três anos, porém, não possui nenhuma atividade. “Fico triste com essa situação porque é dinheiro jogado fora. O local já está construído há muitos anos e continua fechado e dando prejuízo. O governo deveria aplicar o dinheiro do BNDES em algo que pudesse dar um retorno financeiro de verdade. Aqueles profissionais”, disse.

Antonio Pedro frisou que há cerca de um mês esteve visitando o Polo Moveleiro de Epitaciolândia, a pedido dos marceneiros e obteve a informação que também estavam tenho prejuízos, de igual forma a Tarauacá.

“Ouvimos as reclamações dos marceneiros aquele município e constatei que também amargam um grande prejuízo. O governo tirou esse povo das marcenarias com a promessa de polo, madeira certificada, com preço melhor, mas nada do prometido aconteceu. Promessas em época de campanha é sempre assim”.

O democrata falou ainda sobre o Polo de Cruzeiro do Sul. “Levaram a equipe de marceneiros para o município, mais uma vez prometendo mundos e fundos, mas o que vemos hoje é um povo trabalhando em prédio que não tem segurança, sem falar nas falências. Tem muito marceneiro falindo. Lamentável essa falta de compromisso do governo do Estado com nossos profissionais”, finalizou.

