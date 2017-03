Antônio Pedro critica multas aplicadas pelo Ibama no Assentamento Tupá

O deputado Antônio Pedro (DEM) em pronunciamento na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) na manhã de quinta-feira, 2, condenou as multas aplicadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) aos moradores do assentamento Tupá, localizado a 52 km de Xapuri.

“O órgão tem aplicado multas tão altas que nem se o produtor vender sua terra ele conseguirá pagar. Estão tirando o pão da mesa do trabalhador. Peço ao superintendente do Ibama que reveja essa situação”.

O parlamentar frisa que no Assentamento vivem cerca de 200 famílias sem nenhum incentivo para a produção agrícola. “São colônias de no máximo 40 hectares, onde os moradores enfrentam a falta de água tratada, difícil acesso, muita capoeira e agora mais essa do Ibama”.

Antonio Pedro abordou também acerca da falta de ambulância no município de Xapuri. Segundo ele, o automóvel foi trazido à capital para realização de manutenção e não retornou.

“Há algum tempo apresentei uma indicação solicitando uma ambulância para Xapuri, pois a população de lá não dispunha desse serviço. Nós conseguimos o transporte, ocorre que depois de um tempo a trouxeram para fazer manutenção na capital e desde então não a devolveram mais”. (Assessoria Parlamentar)

