Antônio Pedro denuncia falta de centro cirúrgico na maternidade de Feijó e paralização de cirurgias de catarata na Capital

O deputado Antônio Pedro (DEM) cobrou do governo do Estado a construção de um centro cirúrgico na maternidade do município de Feijó. De acordo com o parlamentar, os procedimentos cirúrgicos estão sendo realizados em Cruzeiro do Sul.

“Uma obra que custou quase R$ 3 milhões, mas esqueceram de fazer o centro cirúrgico. A sala existe, mas não há nenhum equipamento, acho que isso deve ser tratado com muito carinho, pois o atendimento mais próximo fica em Cruzeiro do Sul”, disse ao reivindicar também o envio de um novo equipamento de ultrassonografia.

“Aproveito para reivindicar um aparelho de ultrassonografia, pois o que tem lá é muito velho e o médico alega que não consegue ter uma imagem boa”, disse.

O parlamentar também denunciou a paralisação das cirurgias de catarata realizadas no Hospital das Clínicas de Rio Branco. O motivo, atraso no pagamento aos profissionais.

“Tenho sido procurado por pessoas que há mais de dois anos esperam por essa cirurgia. Falando com um médico da Fundação Hospitalar, obtive a informação de que esse procedimento é terceirizado e o governo está devendo, por isso está suspenso. Solicito que o governador Tião Viana resolva essa situação, pois tem pessoas ficando cegas”, concluiu. (Assessoria Parlamentar)

