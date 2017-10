Antonio Pedro destaca importância dos debates em torno da segurança e controle das fronteiras

O deputado estadual Antonio Pedro (DEM) destaca sua participação no 1º Encontro de Governadores do Brasil pela Segurança e Controle das Fronteiras. O objetivo do evento era debater, dentre outras coisas, a criação de um Sistema Nacional de Segurança para combater o narcotráfico.

Governadores do Acre, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Roraima, Rondônia, Maranhão, Pará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, além de representantes do Espírito Santo e Rio Grande do Sul participaram do evento.

Os ministros da Defesa, Justiça, Gabinete de Segurança Institucional, Relações Exteriores e do embaixador da Alemanha, Georg Witschel também marcaram presença no encontro.

Antonio Pedro frisa a urgência dos estados se unirem para dar respostas concretas na área de segurança pública: “É uma situação de emergência que exige respostas imediatas de forma a barrar a violência, caso contrário, não sabemos aonde vamos chegar. A sociedade precisa e espera respostas urgentes dos governos federal e estadual”.

O democrata falou ainda sobre o debate apartidário. “De extrema importância esse debate sem ver cor partidário, haja vista que estamos diante de um tema tão relevante e de interesse de todas as federações. Diferenças não significam impossibilidades, sobretudo quando há necessidades, que aqui está referida ao direito à vida”.

Por fim, o parlamentar salientou os pontos propostos na Carta do Acre, documento que pactua uma união institucional urgente necessária pela segurança pública no país, ameaçada pelas drogas, violência e o narcotráfico.

“Muitas propostas foram observadas nessa Carta, mas uma das primordiais é a criação do Sistema Nacional de Segurança Pública, que consiste em ações estratégicas comuns que determinam prioridades do Brasil no combate ao tráfico de armas, drogas e munições”. (Assessoria Parlamentar)

