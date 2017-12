Antonio Pedro destaca reunião com superintendente do Dnit para tratar sobre a construção do Anel Viário

O deputado Antonio Pedro (DEM) destaca a reunião ocorrida com o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) no Acre, Thiago Caetano, para tratar sobre as obras do Anel Viário entre Brasileia e Epitaciolândia. Empresários, comerciantes, vereadores e a sociedade civil organizada também participaram do encontro.

O democrata frisa que obteve a informação do DNit que o projeto segue em fase de finalização pelo Deracre, porém, todo o processo tem sido acompanhado pelo Dnit. “O superintendente do Dnit garantiu que a obra ainda está em fase de licitação e que além de ser acompanhada pelo órgão, o projeto ainda será submetido a Procuradoria Geral do Estado a fim de se evitar qualquer tipo de falha”.

Antonio Pedro desmentiu os boatos de que o Estado é quem contratará os funcionários que trabalharão na obra. “Outra coisa que ele [Caetano] frisou bastante foi sobre as contratações que serão realizadas. Tem um boato circulando que o Estado é escolherá as pessoas que irão trabalhar na obra. Isso não procede. Não existe nenhuma garantia de que a contratação será de uma empresa local”, falou.

Por fim, ele disse que recebeu a garantia de Caetano que não ocorrerá muitas mudanças no projeto original.

O anel viário

A obra é considerada estratégica para o tráfego na Rodovia Interoceânica, no acesso ao Peru, e prevê dez quilômetros de estrada contornando os dois municípios, além de uma ponte de via dupla com 240 metros sobre o rio Acre. O projeto retira os veículos de carga que fazem exportação pela BR-317 do tráfego nas cidades, preservando as vias urbanas e melhorando a qualidade de vida na região.

