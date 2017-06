Antonio Pedro destaca visita do diretor executivo do Dnit no Alto Acre e o empenho de recursos para construção do Anel Viário

O deputado estadual Antonio Pedro (DEM), em companhia do senador Gladson Cameli (PP), do diretor executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Walter Casimiro e do Superintendente do Dnit no Acre, Thiago Caetano, visitou as obras na BR-317, que dá acesso aos municípios de Xapuri, Epitaciolândia e Brasiléia. A agenda ocorreu na última terça-feira, 20.

“Essa agenda foi de extrema importância, pois, o diretor executivo do Dnit pode ver de perto a necessidade de mais recursos para a restauração da BR-317. Essa é uma rodovia muito importante para nosso Estado e merece a devida atenção do Governo Federal”, disse.

Na oportunidade, o diretor executivo do Dnit anunciou o empenho de recursos para a construção do Anel Viário entre as cidades de Epitaciolândia e Brasileia. “Tivemos a grata notícia do empenho de R$ 25 milhões para a construção do anel viário entre Epitaciolândia e Brasileia. Nossa bancada federal está de parabéns por todo esse empenho. O senador Gladson Cameli (PP)N teve uma atuação imprescindível para que isso acontecesse”, disse Antonio Pedro ao frisar ainda a importância da obra para a região do Alto Acre. “Essa obra faz parte de um processo muito maior que é a interligação com o Oceano Pacífico que juntamente com a ponte do Madeira concluímos de uma vez a interligação”, pontuou Antonio Pedro.

O superintendente do Dnit, por sua vez, disse que o processo de licitação para o início da obra já está quase concluído. Ele frisou ainda que devido as duas grandes enchentes, ocorridas entre 2012 e 2015, o projeto inicial precisou passar por ajustes.

“Naquele período que tínhamos que resgatar o projeto para não perder a emenda, era inviável firmar um convênio com a prefeitura de Brasileia. Então, fomos ao Deracre para construir algo juntos”, disse.

(Assessoria Parlamentar)

