Antonio Pedro reivindica melhorias na ponte que liga os municípios de Brasiléia e Epitaciolândia

O líder do Partido Democratas na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Antonio Pedro, protestou contra a falta de estrutura da ponte José Augusto de Araújo, que liga os municípios de Epitaciolândia e Brasileia. A reivindicação ocorreu durante pronunciamento na sessão ordinária de terça-feira, 7.

Segundo o parlamentar, os moradores daquela região reclamam que a José Augusto de Araújo está com a estrutura comprometida. “Recebi várias denúncias de que aquela ponte não está em condições de trafegabilidade de pedestres. A população reclama dos enormes buracos. Isso é inadmissível, pois, está colocando em risco a vida daquelas pessoas que utilizam aquela ponte”, disse.

Antonio Pedro lembro que no ano de 2013 uma jovem caiu no rio após tentar fazer a travessia. “Aquela jovem só não morreu devido a provisão divina. Sinceramente, não sei o que estão esperando para iniciar a reforma. Será que vai ter que acontecer um acidente fatal para convencer o órgão responsável a tomar uma atitude? questionou. Disse mais: “Não podemos colocar em risco a vida de mais ninguém, portanto, peço ao governo do Estado que encaminhe o responsável para avaliar a ponte e fazer os devidos reparos”, finalizou.

Matéria relacionada:

(Assessoria Parlamentar)

Comentários