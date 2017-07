Antonio Pedro relata que aparelhos de exames da Fundação Hospitalar não funcionam e pede sindicância

O deputado estadual Antonio Pedro (DEM) destacou nesta terça-feira, 11, que estará apresentando um requerimento à mesa diretora de Aleac solicitando a abertura de uma sindicância na Fundação Hospital, em Rio Branco. Ele frisa que tem recebido muitas denúncias de que a maioria dos aparelhos de exames estariam quebrados e que as autoridades não estariam dando solução ao problema.

“Tenho recebido muitas reclamações de problemas na Fundação Hospitalar. Ao que parece quase todos os aparelhos de exames daquela unidade de saúde estão quebrados. Não entendo como um hospital deixa uma situação chegar nesse ponto. A população continua sendo negligenciada nessa área”, disse.

O parlamentar lembrou que nem todos possuem condições para realizar consultas e exames particulares, dessa forma, o governo do Estado deveria dar mais atenção ao assunto. “Aquela pessoa desprovida de posses não se direciona a uma clínica particular. Ela vai até o serviço público, mas quando chega por lá tem a notícia que o serviço está indisponível porque os aparelhos estão quebrados. Um absurdo”, disse ao citar os exames que estão deixando de serem realizados.

“O aparelho de Retinografia está quebrado há três anos. Os aparelhos de Colonoscopia, Endoscopia, Urografia, Raio x, Eletroencefalograma também estão quebrados. Falta material para o exame do PSA. A questão aqui é a seguinte: os aparelhos ficarão quebrados até quando? Mais uma vez peço ao governo do Estado e a Secretaria de Saúde que tenham agilidade em resolver a questão”.

Antonio Pedro questionou ainda o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Segundo ele, a unidade estaria se negando a atender crianças, direcionando-as aos Postos de Saúde.

“Fiquei pasmo quando recebi a informação de que o PS não atende mais as crianças que chegam por lá. Pode estar com 40 graus de febre, mas ainda assim eles se recusam e mandam os pais procurarem um Posto de Saúde. Dessa forma, o pai tem de ir de madrugada pegar uma ficha, muitas vezes nem consegue. Quando vai a UPA, eles encaminham para o PS e o sofrimento começa de novo. Me pergunto sobre a Saúde primeiro mundo que tanto o governador prega que existe. Deve existir só para ele”.

