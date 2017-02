Antonio Pedro sugere criação de Comissão de Deputados para solucionar bloqueio de pontes que dão acesso à Bolívia

O deputado estadual Antonio Pedro (DEM) comentou sobre o bloqueio nas pontes que dão acesso à Bolívia, nos municípios de Brasileia e Epitaciolândia. As barreiras foram impostas após a prisão do diarista Sebastião Nogueira do Nascimento por policiais bolivianos, no bairro José Hassem, em Epitaciolândia.

“Este bloqueio já acontece há quase uma semana. Já é hora das nossas autoridades fazerem alguma coisa, pois, a situação já está ficando insustentável. Está causando sérios prejuízos econômicos para comerciantes, estudantes e populares que dependem do acesso ao país vizinho”, disse o deputado.

Ele sugeriu a criação de uma Comissão de Deputados a fim de se deslocar até o interior para solucionar o problema. “É necessário urgência nessa questão. Acredito que seja hora do parlamento estadual tomar uma posição quanto ao assunto. Sugiro a criação de uma Comissão de Deputados. O próximo passo seria nos deslocarmos até Brasileia para tentar uma solução viável”.

De acordo com o parlamentar, os ânimos estão ficando acirrados na fronteira. “Os prejuízos são enormes, em especial aos estudantes que precisam atravessar aquelas pontes para ir à escola e faculdade. Sem falara na questão do rapaz que foi preso. Como pode a polícia boliviana adentrar nosso país para prender alguém? Isso vive acontecendo. Está na hora de se tomar uma atitude firme”, finalizou. (Assessoria)

Comentários