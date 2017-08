Ao comentar pesquisa Vox, Gladson agradece confiança do eleitor pelo seu trabalho

“Eu recebo os números com muita humildade, uma vez que eles mostram que estamos no caminho certo”, disse Gladson

O senador Gladson Cameli (PP-AC) se manifestou na manhã de hoje (1) sobre o resultado da pesquisa Vox Populi divulgada ontem (1) através da TV Gazeta, no Acre. Ele afirma que os dados mostram um grau excelente de confiança e carinho do eleitor pelo seu trabalho.

“Eu recebo os números com muita humildade, uma vez que eles mostram que estamos no caminho certo com nosso trabalho em Brasília. Veja bem, eu não estou no poder, minha luta tem sido no sentido de assegurar recursos para os municípios e o Acre, por isso creio que esse ponto foi bem lembrado pelo eleitor”, disse Cameli.

Em vídeo divulgado ao vivo pelas redes sociais na manhã de hoje, o senador fez uma avaliação do fim do recesso e disse que a prioridade é de continuar trabalhando para melhorar a vida das pessoas mais carentes e localizadas nas regiões mais isoladas, ao longo das rodovias, nos ramais e nas cidades.

“A pesquisa mostra que nosso grupo tem vários nomes que contam com a confiabilidade e a confiança do povo. Unidos nós vamos construir o melhor caminho para o Acre”, concluiu o senador.

