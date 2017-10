“Apagão” de internet e serviços telefônicos no Acre será apurado pelo Procon

Diretor do órgão diz que “a situação não é mais aceitável”; Acre enfrentou queda nos serviços na quarta e quinta

ASTORIGE CARNEIRO

“Precisamos tomar uma medida séria, pois nesse momento não temos mais como continuar com essa situação.” É com essa declaração que Diego Rodrigues, diretor do Órgão de Defesa do Consumidor do Acre (Procon-AC), informou que será feita uma ação civil pública para apurar o “apagão” de internet e serviços de telefonia.

A situação começou na noite da última quarta-feira (25) e seguiu até a manhã desta quinta-feira (26). Ainda de acordo com Rodrigues, o Procon-AC pretende acionar outras instituições como os Ministérios Público e Federal no Acre e a bancada de deputados federais do Acre.

“A população acreana está refém das operadoras que anunciam investimentos na área, mas as melhorias não são feitas. Estamos tentando informações mais consistentes com outras operadoras para que a gente possa primeiro informar a população sobre o que realmente aconteceu. A partir daí, vamos convocar os órgãos fiscalizadores”, destacou Diego.

O Sinditelebrasil, que responde por todas as operadoras, esclareceu que os serviços já foram normalizados.

NOTAS DAS OPERADORAS

OI: informou que o problema se deu em um trecho entre Abunã e Vila Extrema, em Rondônia, por volta das 19h40 de quarta. Em nota oficial, a operadora diz: “A Oi informa que o rompimento de um cabo de fibra ótica da operadora causado por terceiros (serviços de terraplenagem) causou a interrupção dos serviços de telefonia móvel, banda larga e telefonia fixa interurbana nos estados do Acre e Rondônia. Os técnicos da Oi foram acionados para fazer os reparos e os serviços foram normalizados por volta das 2 horas de hoje, dia 26/10”; TIM: De acordo com representantes da operadora, houve um duplo rompimento de fibra em um trecho provido por um parceiro, mas os serviços já foram restabelecidos; EMBRATEL/CLARO: Afirmou que foi uma falha pontual na rede. Em nota, a declaração de que “uma falha pontual na rede” afetou parcialmente os serviços na região. “Nossos técnicos já estão finalizando os ajustes necessários”, finaliza a nota.

Com informações do site G1 Acre

