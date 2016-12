Apenas três dos 22 municípios do Acre estão adimplentes

Nesses dias que antecedem o final de ano apenas três municípios acreanos estão adimplentes junto ao governo federal. São eles: Cruzeiro do Sul, Porto Walter e Rio Branco. A inadimplência das demais prefeituras tem causado prejuízos incalculáveis, principalmente nesta época do ano quando os ministérios intensificam a liberação de emendas parlamentares, de recursos extra emendas e de projetos encaminhados pelas administrações municipais.

Às vésperas de deixar o cargo, a maioria dos prefeitos não conseguiu fechar as contas deixando para os seus sucessores a responsabilidade de solucionar as pendências junto aos ministérios ou à Previdência Social, para que possam cumprir as promessas de campanha e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

A culpa dos problemas enfrentados pela maioria dos prefeitos acreanos seria os rigores da lei e a crise que se instalou no País que afeta municípios de todos os estados brasileiros, sem distinção.

De acordo com a Associação dos Prefeitos do Acre (AMAC), somente os municípios de Rio Branco, Porto Walter e Cruzeiro do Sul tiveram condições de firmar convênios e liberar recursos neste final de ano, uma vez que essas prefeituras se mantiveram adimplentes junto ao governo federal.

Fonte: A Tribuna

