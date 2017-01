Apertando o cinto: Epitaciolândia emite comunicado de cortes de serviços

Comunicado

Comunicamos a toda a população epitaciolandense e a quem possa interessar que, em virtude da crise financeira em que o país atravessa e consequentemente atingindo também os municípios, e, ainda o alto índice de gastos com folha de pagamento de pessoal, a Prefeitura de Epitaciolândia não está contratando pessoal para seus quadros funcionais, permanente ou serviços prestado.

Avisamos ainda, que está suspenso Férias e Licença Prêmio e que tais benefícios só serão concedidos após o término e análise do recadastramento de funcionários pertencentes a esta municipalidade a partir do mês de março do corrente ano.

Reiteramos ainda que tais medidas estão sendo tomadas para reorganizar o quadro funcional desta municipalidade e ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal que limita gastos com quadro de pessoal.

Atenciosamente;

Maria do Carmo Flores da Silva

Sec. Mun. de Administração

Comentários