Após anos negligenciando a segurança no Estado, Sebastião Viana quer o combate do tráfico na fronteira pela União

“Estamos pior que a Colômbia de Pablo Escobar”, diz Tião Viana sobre aumento da violência

O governador do Acre deu uma declaração polêmica na manhã desta segunda-feira (16) durante entrevista coletiva à imprensa para anunciar o Encontro de Governadores do Brasil pela Segurança e Controle das Fronteiras – Narcotráfico, uma Emergência Nacional, que será realizado no Acre. Viana afirmou que o Brasil está pior que a Colômbia nos anos 80, onde enfrentou um dos maiores narcotraficantes da história, Pablo Escobar.

“Nós estamos hoje pior que a Colômbia com Pablo Escobar nos anos 80. Os Estados gastam R$ 10 bilhões em segurança pública, a União gasta R$ 8 bilhões”, disse Viana ao falar da entrada de drogas pelas fronteiras.

O evento serviu também para Tião Viana confirmar a presença do presidente do Brasil, Michel Temer (PMDB) no evento que será realizado no dia 27 de outubro, em Rio Branco. O ato reunirá todos os governadores dos estados brasileiros.

“Pessoalmente ele (Temer) disse que vem. Também está confirmada a vinda da presidente do Supremo Tribunal Federal, do Senado e da Câmara dos Deputados. Há uma necessidade da implantação do sistema nacional de segurança pública como tem hoje o sistema de saúde”, disse o petista.

