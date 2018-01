Após bandidos divulgarem decapitação de rival, Ulysses dispara: “Basta, dê-nos a missão!”

“As pessoas de bem foram abandonadas e vivem no medo e terror que tomou conta do Acre”, disse o coronel

O coronel Ulysses Araújo utilizou seu perfil no Facebook para divulgar uma postagem em um tom de extrema indignação. A mensagem, que pode ser vista como um desabafo do policial militar demonstra toda preocupação de Ulysses com o atual quadro da Segurança no Acre.

O pré-candidato se mostrou extremamente inconformado com a barbárie divulgada por membros de facções criminosas na última sexta-feira (26). No posto, o coronel se refere ao vídeo onde uma jovem de 19 anos, que teria abandonado a facção criminosa denominada de Comando Vermelho, é decapitada e esfaqueada por bandidos cruéis e sanguinários. O coronel chegou a comparar as cenas expostas à sociedade acreana aos atentados cometidos pelo terrorismo islâmico.

“Terrorismo islâmico no Acre? Chega a causar repulsa, revolta e indignação. Tudo isso ainda nos leva a refletir se essa violência uma hora irá parar ou se realmente teremos que nos acostumar a viver na insegurança”, diz um trecho da postagem.

Ulysses condena as ações tomadas pelo atual Governo do Estado, que, de acordo com ele, abandonou as famílias acreanas e insiste em não dar carta branca à polícia do Acre para resolver o problema do Estado com as facções criminosas. “A juventude não tem mais esperança, não tem mais sonhos. As pessoas de bem foram abandonadas e vivem no medo e terror que tomou conta do Acre”, ressaltou.

Para finalizar, Ulysses criticou o governador Tião Viana, que esteve em Rio Grande do Sul defendendo o ex-presidente petista Luís Inácio Lula da Silva, condenado a mais de doze anos de prisão no caso do tríplex. Além disso, Ulysses pediu que uma nova política de segurança pública seja adotada urgentemente.

“Não podemos aceitar que o Governo dedique seu tempo defendendo bandidos como Lula e não se preocupa com a integridade física dos cidadãos acreanos”, criticou.

Com isso, Ulysses encerrou sua postagem pedindo a misericórdia divina sobre as vidas das famílias acreanas e deixou um recado ao governador:

“Não pergunte se somos capazes, dê-nos a missão!”

